Alerj manda fechar cerco contra Táxi Pirata no Rio

Operações realizadas durante o carnaval identificaram quase 200

infrações

As operações da Prefeitura do Rio contra táxis piratas durante o Carnaval resultaram em pelo menos três veículos lacrados, 13 removidos e 171 infrações. Os números foram divulgados pelo presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Dionísio Lins (PP), que solicitou a intensificação da fiscalização a Superintendência Executiva de Táxis e Transporte Individual (SEET) durante o evento.

Em quatro dias, foram vistoriados 737 veículos nas áreas da Rodoviária Novo Rio,

Sambódromo, Aeroporto Santos Dumont, Píer Mauá e Marina da Glória. A ideia era

evitar o aumento das irregularidades – comuns nesse período do ano – e que lesam

especialmente os turistas que visitam a cidade do Rio. Além da pirataria, Lins

argumenta que também é preciso acabar com a chamada “cobrança no tiro”, quando

o taxímetro não é utilizado.

“Os flagrantes promovidos pela superintendência para retirar de circulação táxis e

carros de aplicativos que combinavam o valor da corrida diretamente com o

passageiro, mais conhecida como ‘cobrança no tiro’, deixou claro essa infração”,

frisa o deputado, lembrando que no fim de janeiro dois taxistas tiveram a

documentação retida por conta dessa prática.

“Cobrança no tiro”

Coordenador da SEET, Nelson Oaquim informou que de janeiro até o último dia de

Carnaval foram autuados 12 taxistas fazendo a “cobrança no tiro”. Segundo ele,

quando isso ocorre os documentos são retidos e é aberto um processo

administrativo na superintendência para, posteriormente, o caso ser avaliado pela

Secretaria Municipal de Transporte.

Ainda segundo o parlamentar, o sucesso das operações depende fundamentalmente

do apoio e da integração entre os agentes da SEET, dos fiscais da Secretaria

Municipal de Ordem Pública, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. “É essa

integração que pode retirar de circulação os falsos taxistas e motoristas de

aplicativos”, concluiu.