Alerj participa do 8º encontro do Cosud

Deputada Tia Ju (REP) recebeu do governador Cláudio Castro a minuta do PL de formalização do Cosud

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) participa do 8° Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), no Circuito Liberdade, em Belo Horizonte/MG, realizado na sexta-feira (2) e neste sábado (3). O evento reúne governadores dos sete estados das duas regiões.

A 2ª vice-presidente do Parlamento fluminense, deputada Tia Ju (REP), está no evento representando o presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e recebeu do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, a minuta do projeto de lei de formalização do Cosud. O projeto deverá ser votado na Alerj, assim como nas outras seis assembleias legislativas dos estados que compõem o consórcio.Tia Ju comentou sobre a importância do Cosud para o desenvolvimento do Rio de Janeiro.

“Representar a Alerj e o presidente Rodrigo Bacellar é de suma importância. Através do Cosud vamos fortalecer a representatividade que temos no Brasil, e estados e municípios têm compromissos assumidos e planos sendo executados. Queremos desenvolver e ajudar todo o Brasil, a partir da temática da geração de emprego e renda. A Alerj vai se engajar no propósito de fazer avançar o protocolo de intenções do Cosud, mirando na eficiência e qualidade dos serviços públicos”, disse a parlamentar.

Fim do encontro

Ao fim desse 8º Encontro, hoje, Castro e os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de Santa Catarina, Jorginho Mello; e do Paraná, Ratinho Jr. irão apresentar a Carta dos Governadores. O documento firmará compromissos e trará um conjunto de propostas elaboradas durante o evento para o desenvolvimento de políticas públicas dos estados.

Cláudio Castro elogiou a iniciativa do Cosud de debater temas importantes não apenas para o Rio de Janeiro, mas para os demais estados que fazem parte do consórcio. “É uma excelente oportunidade para aprofundarmos discussões em que os governos dos estados do Sul e Sudeste já estão empenhados”, declarou.

O Cosud

O evento reúne governadores dos sete estados do Sul e Sudeste, trazendo debates de políticas públicas voltadas para a população. Estão sendo discutidas ações para a geração de emprego e renda.

O Cosud foi criado em Belo Horizonte (MG), no dia 16 de março de 2019, mas teve os trabalhos interrompidos em 2020 devido à pandemia de covid-19. As atividades foram retomadas em março deste ano, quando ocorreu um encontro realizado no Rio de Janeiro.