Alerj: presidente abre sessão criticando agressores da deputada Marina do MST

Rodrigo Bacelar leu nota oficial em defesa da deputada Marina do MST

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacelar, abriu a

sessão plenária na terça-feira (15), lendo uma nota oficial em defesa da deputada

Marina do MST (PT) e dizendo que a Casa criará um grupo de trabalho de defesa

jurídica para os parlamentares. No último sábado (12), a petista teria sofrido

ameaças e tentativas de intimidação por bolsonaristas em Nova Friburgo, na Região

Serrana, tendo que deixar a local sob gritos e empurrões.

“A discordância ideológica é inerente ao regime democrático e as críticas ao

mandatário deste estado contribuem para o fortalecimento do estado de direito

democrático. Contudo, não podemos transigir com a violência seja física ou

psicológica, mesmo que sob forma de coação que visasse a impedir os trabalhos da

eminente parlamentar”, diz a nota.

Bacelar, ainda através da nota, informou que a Casa irá acompanhar as

investigações policiais e criará um grupo de trabalho para que a Procuradoria da

Alerj viabilize a defesa de qualquer parlamentar no âmbito da justiça. A deputada

usou o microfone para relatar o ocorrido e dizer que não irá desistir de continuar

prestando contas do seu mandato.

Marina recebeu a solidariedade basicamente dos deputados da oposição. Exceção

ficou por conta de Tia Ju (Republicanos), Otoni de Paula Pai (MDB), Samuel

Malafaia (PL).