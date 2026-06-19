Alerj terá aula gratuita de defesa pessoal para mulheres no dia 25

A aula será conduzida pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, faixa-preta de jiu-jítsu, e pela deputada estadual Índia Armelau, professora de educação física

Estão abertas as inscrições para a Aula de Defesa Pessoal para Mulheres, que será realizada no dia 25 de junho, às 14h30, no terraço da Alerj, no Centro do Rio.

A atividade faz parte da iniciativa Alerj por Elas e será aberta a servidoras do Parlamento e também ao público externo. As vagas são limitadas.

A aula será conduzida pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, faixa-preta de jiu-jítsu, e pela deputada estadual Índia Armelau, professora de educação física. A proposta é abordar noções básicas de defesa pessoal, prevenção à violência contra a mulher e fortalecimento da autoconfiança.