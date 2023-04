Alerj vai acompanhar caso de agressões contra entregadores na Zona Sul do Rio

A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai acompanhar de perto dois casos de agressões a trabalhadores ocorridos nos últimos dias no Rio. No último domingo (9) em São Conrado, a professora Sandra Mathias de Sá agrediu e xingou o entregador Max Ângelo dos Santos, de 36 anos.

Na última quarta-feira (12), em São Gonçalo, o motoboy Matheus Henrique Monteiro teria sido parado quatro vezes pela mesma equipe da PM e, ao tentar filmar a ação, foi agredido por policiais no Centro da cidade.

Durante o expediente inicial da sessão plenária, nesta quinta-feira (13), o presidente do colegiado, deputado professor Josemar (PSol), informou que já oficiou o Ministério Público para acompanhar os casos. Ele também acionou a Corregedoria de Polícia e vai acompanhar a investigação. O caso de São Gonçalo, em especial, chegou até o seu gabinete por denúncia da própria vítima.