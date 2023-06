Alerj vai lançar frente parlamentar para homenagear aos 50 anos do Hip Hop

O movimento nasceu em 1973 nos subúrbios latinos de Nova Iorque

Nos 50 anos do surgimento do Hip Hop – movimento que nasceu em 1973 nos

subúrbios latinos de Nova Iorque – a Assembleia Legislativa do Rio vai lançar, na

próxima sexta-feira (30), a Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop Uma,

iniciativa de deputados da Casa para manter viva e ampliar o debate sobre cultura

dançante, cujo objetivo é fortalecer a luta pelos direitos da juventude negra e

periférica.

Além de parlamentares, a Frente contará com a participação de artistas,

representantes da sociedade civil e movimentos sociais. O evento é totalmente

aberto ao público e não precisa de inscrição prévia. A deputada Dani Monteiro

(Psol) é quem coordenará os trabalhos.