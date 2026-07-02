Alexandre Valle é exonerado da presidência da Faetec

Alexandre Valle foi indicado para o cargo pelo deputado Anderson Moraes

O ex-secretário de Educação e ex-deputado federal Alexandre Valle foi exonerado nesta quarta-feira (1º), da presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), pelo governador em exercício Ricardo Couto de Castro.

A saída do corretor de seguros da instituição ocorre em meio a uma série de reclamações de estudantes, pais e responsáveis sobre problemas estruturais e falta de professores em unidades da rede estadual de ensino técnico. Agora, a Faetec será comandada pelo professor universitário Eduardo Chow De Martino Tostes.

Candidato derrotado à prefeitura de Itaguaí, Alexandre Valle, que declarou à Justiça Eleitoral ter nível superior incompleto, é do Partido Liberal (PL), e foi indicado à presidência da Faetec pelo então secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o deputado estadual Anderson Moraes.

Questionamentos

No cargo desde 2024, Valle já havia sido alvo de questionamentos quando foi nomeado secretário estadual de Educação, em 2021.

À época, ele admitiu não ter experiência na área educacional e declarou que era um gestor, não um especialista em educação. “Eu não sou da área da Educação, mas fui deputado federal e presidi o Instituto de Pesos e Medidas. Sou um gestor”, afirmou em entrevista ao jornal Extra.

Nos últimos meses, a Faetec passou a enfrentar uma sequência de denúncias relacionadas à falta de professores, precariedade da infraestrutura e dificuldades no funcionamento das unidades.