Alunas de medicina da Unig se destacam em congresso da SBO em Minas Gerais

Grupo apresentou o artigo ‘Extensão Ciliar e Predisposição a Ceratite Bacteriana’ durante encontro realizado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia

O empenho científico de quatro alunos do curso de Medicina da Universidade Iguaçu (Unig) confirmou, mais uma vez, o conceito de nota 3 da instituição, na avaliação do Ministério da Educação (MEC), dentro do Índice Geral de Cursos (IGC), com máxima de 5.

O grupo, formado pelas alunas Mariana Machado do Amaral Quiroga, Victória

Oliveira de Almeida de Lemos, André Costa Ferreira e Manuela Aurichio Guerra, que integra a Liga Acadêmica de Oftalmologia da Unig, se destacou no XVI Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que aconteceu entre os dias 13 a 15 de julho em Belo Horizonte (MG).

Os graduandos apresentaram o artigo ‘Extensão Ciliar e Predisposição a Ceratite

Bacteriana: uma análise documental’. O tema foi bastante elogiado pela sociedade científica presente no congresso e também por sua contribuição à ciência no aprofundamento de pesquisas sobre a doença.

Inflamação da córnea

Segundo o Centro de Catarata, referência no tratamento oftalmológico no Rio de

Janeiro, a ceratite é a inflamação da córnea, membrana transparente que fica na

região frontal do olho.

A inflamação, também conhecida por “ceratomalacia” e “queratite”, tem como causa

vários fatores, como lesões ou infecções causadas por vírus, fungos ou bactérias.

Ainda de acordo com especialistas,a doença evolui de forma dinâmica. Sem

tratamento, provoca graves lesões na córnea, que podem levar a pessoa a sofrer

queda considerável na capacidade visual e até mesmo à perda da visão.

