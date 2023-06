Alunos da Guarda Mirim de Belford Roxo visitamm o Museu Aeroespacial do Rio

Conhecendo o maior museu de aviação da América do Sul. Os alunos da Guarda

Mirim de Belford Roxo embarcaram em uma emocionante aventura educacional ao

visitar o Museu Aeroespacial na Base Aérea no Campos dos Afonsos, na Zona

Oeste do Rio de Janeiro.

Ao chegar ao Museu, os alunos ficaram maravilhados com a vasta coleção de

aeronaves históricas, desde os primeiros modelos até as máquinas mais

avançadas. Acompanhados de guias especializados, os Guardas Mirins

aprenderam sobre a evolução da aviação e da exploração espacial por meio de

exposições interativas, exibições audiovisuais e réplicas em tamanho real.

Além disso, tiveram a oportunidade de conhecer sobre a Empresa Brasileira de Aviação (Embraer), através de pilotos renomados que compartilharam experiências e inspiraram os jovens a sonhar com o futuro da ciência e tecnologia aeroespacial.

Os alunos também puderam interagir com simuladores de voo, experimentar a

sensação de uma cabine de um avião e até mesmo tocar em peças autênticas de

foguetes e satélites.

Conteúdo extraclasse

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, enfatizou que o

conteúdo extraclasse é fundamental para inspirar os jovens. “A experiência prática

desperta a curiosidade dos alunos e estimula o interesse em áreas como

engenharia aeroespacial e ciência espacial”, frisou. “Tenho certeza que os guardas

mirins retornaram motivados para seguir os próprios sonhos e aspirações”,

acrescentou Luciano Arigone.

Oportunidade enriquecedora

Os coordenadores do Projeto Guarda Mirim, Thiago Silva e Egídio Soares,

destacaram que a visitação é uma oportunidade enriquecedora. “O passeio ao

Museu Aeroespacial proporcionou uma imersão no universo da aviação e do

espaço, explorando diferentes áreas temáticas do Museu”, contou Thiago.

“A visitação oferece uma visão prática da história da aviação militar, aeronaves

comerciais e espaciais, bem como os avanços tecnológicos do setor”, completou

Egídio.