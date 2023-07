Alunos da rede municipal colhem verduras da Horta Educacional

Alunos da escola municipal José Pinto Teixeira, no bairro Recantus, e a equipe da

secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo, colocaram nesta quarta-feira (5) a mão na terra para colher as verduras da Horta Educacional. A atividade faz parte das ações ambientais que ensinam o cotidiano de como cuidar de uma horta, através dos processos de plantação, regagem e colheita das plantas.

A Horta Educacional é um projeto que acontece em seis escolas da rede municipal

e ajuda a levar conhecimento sobre o meio ambiente com práticas de

conscientização para o futuro da nova geração. Dentre as verduras da horta é

possível encontrar: alface lisa e crespa, couve, tomate, salsa, coentro, chicória,

cebolinha, repolho, brócolis, almeirão, jiló e beterraba.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes, afirma que a iniciativa tem

a missão de transformar a educação ambiental. “Esse projeto é importante para

educar sobre alimentação saudável, e envolver a comunidade escolar. Tudo isso

cultivado de maneira orgânica”, frisou. “Vamos ampliar o projeto para mais escolas

e integrar ensinamentos sustentáveis para as nossas crianças”o.

Trabalho complementar

A diretora da escola municipal José Pinto Teixeira, Claudia Sueli, destacou que a

rotina da horta é uma das atrações da unidade. “Esse trabalho é complementar às

práticas pedagógicas e facilita o trabalho do professor. Os aprendizados dessas

atividades serão úteis para a vida toda”, ressaltou Claudia. “Todos os dias

trazemos as crianças para cuidar das plantinhas. Faço essa rotina com muito amor

e carinho para ensinar práticas sustentáveis”, acrescentou a zeladora Ana Lúcia de

Souza, uma das responsáveis por cuidar e manter a horta.

Participação nas atividades

As amigas e alunas do primeiro ano da escola, Hilari Cristina e Maria Fernanda

Maris, de 7 e 9 anos, participaram das atividades de plantio, regagem e colheram

as verduras com a ajuda da equipe técnica. “Gosto de estar na horta, ajudando as

plantas a ficarem fortes e agora ajudei a colher. Foi muito legal acompanhar o

crescimento”, contou Hilari. “Tem dias que eu planto, tem dias que eu rego.

Cuidamos da horta com carinho e aprendemos sobre como cuidar do meio

ambiente”, completou Maria Fernanda.