Alunos do curso de Educação Popular em Saúde de Belford Roxo visitam museu

Visando a melhor qualificação das equipes que fazem o atendimento da população,

a Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Educação Permanente,

da Secretaria Municipal de Saúde (Deps/Semus), promoveu mais uma visita guiada

ao Museu Vivo do São Bento, em Duque de Caxias, com alunos do curso de

Educação Popular em Saúde (Edpopsus).

“Procuramos incentivar a capacitação dos nossos servidores para oferecermos um atendimento de qualidade aos munícipes. Em todas as oportunidades que tem, o prefeito Waguinho está sempre confirmando o compromisso de fazer o melhor pela população”, comentou Christian Vieira, secretário Municipal de Saúde.

A ação levou Agentes de Combate a Endemias (ACEs) e Agentes Comunitários de

Saúde (ACSs) que participam do Edpopsus para uma imersão na História da

Baixada Fluminense e do Brasil. O grupo foi recebido pela diretora do Museu Vivo

do São Bento, Marlúcia Santos de Souza, que ministrou uma palestra sobre a

importância da instituição e seu acervo. Os servidores de Belford Roxo puderam

conhecer objetos do tempo da escravidão e um sambaqui – sítio arqueológico que

preserva os vestígios dos índios que habitavam a Baixa Fluminense antes do

Descobrimento do Brasil.

O Edpopsus é uma parceria da Prefeitura com o Ministério da Saúde, através da

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Nosso objetivo é sempre levar aos nossos

alunos, nossos ACSs e ACFs, experiências em educação popular dando um olhar

humanizado para o atendimento dos usuários e a merecida valorização dos

profissionais”, destacou Reinaldo Mendes, educador do Edpopsus de Belford Roxo.

Criado dentro dos princípios mais modernos da Museologia, o Museu Vivo do São

Bento foi o primeiro Ecomuseu da Baixada Fluminense, sendo uma instituição de

que combina defesa do patrimônio com a intervenção responsável no meio

ambiente, na econômica e na cultural locais.