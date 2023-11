Alunos participam de exposição de moda e cultura africana

Reconhecimento do valor e da cultura. Na escola municipal Ayrton Senna da Silva,

em Nova Aurora, aconteceu uma exposição de trabalhos realizados pelos 380

alunos do 1° ao 9° ano de escolaridade, conduzidos pelos educadores. Além da

exposição, o Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio (Ipharj) forneceu

uma coleção especial de itens com o tema África: o berço da humanidade.

Durante a semana, a unidade de ensino organizou oficinas de hip-hop, contos,

beleza, moda, desfile de máscaras africanas, dança e música. Além de aulas

experimentais de capoeira na quadra da escola.

A secretária municipal de Indústria e Comércio, Enira Ranuzia, foi uma das

responsáveis por firmar a parceria com o Ipharj que enriqueceu a experiência dos

alunos. “Gostaria de agradecer ao diretor do instituto, Claudio Prado Mello. Essa

semana foi incrível com muitas atividades para os alunos na semana da

Consciência Negra”, contou Enira. “

Movimentamos toda a comunidade escolar com pais, alunos e funcionários produzindo diversos conteúdos dentro do tema. A integração foi uma grande aula de identificação cultural e diversidade”, completou o diretor da escola municipal Ayrton Senna da Silva, Luciano Alves.

Participação em oficina

Os alunos Karolaine dos Santos e Renner Renê, ambos de 10 anos, ficaram

animados com a movimentação durante a semana. “Gostei de todas as atividades,

mas adorei participar da oficina em que fizemos bonecos”, resumiu Renner. “Os

trabalhos ficaram muito bonitos, com pinturas, desenhos e esculturas lindas

espalhadas pela escola”, contou Karolaine.