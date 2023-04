Ameaça de massacre em Ciep de Belford Roxo é fake news

Agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública foram ao Ciep Ladário Pereira Telles averiguar a divulgação dos áudios

A constatação de boato, que teria como autoria uma criança, foi feita pela Secretaria de Segurança do município, que redobrou a atenção para combater quem espalha as falsas notícias

Os boatos de constantes ameaças de atentados a escolas em diversas cidades do Brasil fizeram com que a Secretaria de segurança Pública de Belford Roxo redobrasse a atenção para combater quem espalha

fake News, as notícias falsas. Nesta quarta-feira (12-04), o órgão recebeu uma denúncia de que áudios divulgados davam conta de que haveria um atentado no Ciep General Ladário Pereira Telles, em São Bernardo.

Dois agentes da Secretaria foram ao Ciep, conversaram com a diretora Idalina da Silva e averiguaram as ameaças em três áudios. Foi constatado que as mensagens foram enviadas por um aluno da unidade. Ele dizia que “ia fazer uma matança na hora da entrada”. O pai do menino disse que desconhecia a existência dos conteúdos.

Denúncias pelo Whatsapp

O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, destacou que as operações em escolas são constantes com o intuito de esclarecer funcionários sobre as notícias falsa. Ele frisou que muitas denúncias estão chegando pelo whatsapp (21) 97985-6209.

“Estamos atentos e percebemos que a maioria desses boatos são espalhados por crianças e adolescentes. Recentemente, em Minas Gerais, uma menina foi descoberta fazendo esses tipos de ameaças. Estamos intensificando nossas rondas para tranquilizarmos funcionários e pais de alunos sobre essas notícias falsas”, finalizou

Arigone, destacando que o aluno do Ciep, pai e outros envolvidos foram conduzidos à 54 DP para o registro de ocorrência.