Amir Haddad assina supervisão do espetáculo ” A Pipa” do Bando Teatro Favela, localizado na primeira favela do Brasil, Morro da Providência 

O artista Amir Haddad que é internacionalmente conhecido por seus projetos artísticos e é criador do grupo ” Tá Na Rua”, subiu o Morro da Providência para contribuir no espetáculo ” A Pipa” assinando a supervisão artística que tem a direção de Eduardo Duwal.

A diretora geral e fundadora do “Bando de Teatro Favela, a atriz Cintia Santana, que também é fundadora da ONG Entre o Céu e a Favela atua há mais de uma década na região. Cintia, já integrou o grupo “Tá Na Rua” formado por Amir, fala sobre a emoção de trabalhar com seu mestre novamente.

“Pra mim é um sonho realizado trabalhar com o Amir novamente. O teatro me salvou e os oito anos que fiquei no ‘Tá Na Rua’ mudaram a minha vida! Eu comecei a ter acesso a cidade e entender quais eram os meus direitos, o teatro de rua tem tudo a ver com a favela, e também precisa lutar para existir o tempo todo. Ter o Amir como embaixador da ong e nessa supervisão cheia de afeto e generosidade é uma forma de carimbar tudo que aprendi e consegui e assim, gerar impacto na vida de outras pessoas. Eu fiquei no ‘Tá Na Rua’ dos 20 aos 28 anos e voltar a trabalhar com ele depois de 9 anos, mostra o quanto a arte cria vínculos e possibilidades infinitas! Viva o mestre”! Vibra Cintia.

O espetáculo ” A Pipa” estreia no dia 17 de abril e será apresentado gratuitamente em 7 escolas públicas, localizadas nas periferias do Rio. Trata-se de um projeto de Arte-Educação realizado com e para os jovens e crianças, pois o objetivo é mostrar que a arte é uma ferramenta de transformação social.

O projeto tem o patrocínio da ICATU via Lei do ISS – Lei de Incentivo do Município e após as apresentações nas escolas realizaremos uma apresentação para a Comunidade, no espaço cultural da ONG ” Entre o Céu e a Favela”.

Cronograma das apresentações nas escolas:

1.17.04 – E.M. Waldemiro Potsch, 9h30 – Oswaldo Cruz

2.17.04 – E.M. Barão do Amparo, 15h – Campinho

3.18.04 – E.M. Haydea Vianna Fiuza de Castro, 15h – Paciência

4.19.04 – E.M. Orlando Villas Boas, 15h – Cidade Nova

5.20.04 – E.M. Rivadávia Corrêa, 9h30 – Centro

6.25.04 – C.E. Prof Clóvis Monteiro, 9h30 – Manguinhos

7.25.04 – E.M. Estado da Guanabara, 15h – Higienópolis