Analista do TCE-RJ é achada morta dentro de casa, em Nova Friburgo, na Região Serrana

Polícia Civil investiga se Karen Mancini foi vítima de feminicídio

O corpo de Karen Mancini, de 39 anos, foi encontrado na Estrada Homem de Gouveia, em Lumiar, Nova Friburgo, na Região Serrada do RJ, na noite do último sábado (20). A Polícia Civil adotou como uma das linhas de investigação o crime de feminicídio.

O companheiro da vítima, de 41 anos, foi conduzido por policiais do 11º BPM (Nova Friburgo) à 151ª DP (Nova Friburgo). Ele prestou depoimento e foi liberado. A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) segue investigando o crime.

De acordo com a PM, agentes foram à casa da vítima onde encontraram a mulher morta. Karen era analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi “traumatismo craniano encefálico em consequência de ação contundente”.

O sepultamento de Karen aconteceu ontem (21), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Suspeito preso

O suspeito do crime foi preso nesta segunda-feira (22) em Lumiar, enquanto tentava embarcar em um ônibus com destino ao Rio. Clodoaldo Queiroz de Oliveira, 41, companheiro da vítima, estava foragido desde a noite do último domingo (21), após um mandado de prisão temporária ser expedido contra ele.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 11ºBPM (Nova Friburgo) receberam uma denúncia indicando que ele estaria recolhendo pertences para fugir. No local, ele foi localizado embarcando no coletivo e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da região.

Clodoaldo também era conhecido na região como Gustavo, nome que usava para se apresentar como músico na região.

Aumento de casos de feminicídio no RJ

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve um aumento de 33% em casos de feminicídio registrados em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2023 no estado do Rio. Em relação às tentativas de feminicídio, os números cresceram 20%.

De acordo com levantamento do Instituto, apenas no primeiro mês deste ano houve registro de 12 mulheres assassinadas e de 35 vítimas de tentativas de feminicídio. Em janeiro do ano passado, foram nove mortes e 29 tentativas.