André Ceciliano articula PT como vice de Jorge Henrique em Mendes

Ceciliano negocia indicação de um petista como vice na chapa do Solidariedade. Ex-presidente da Alerj avança nas conversas com deputado federal Aureo Ribeiro, para discutir o assunto

André Ceciliano, ex-secretário Especial para Assuntos Federativos do governo Lula, disse que o PT quer indicar o candidato a vice na chapa do prefeito de Mendes, Jorge Henrique (Solidariedade), que disputa a reeleição.

O também ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que possui fazenda no município do Sul Fluminense e tem interesses eleitorais na região, já esteve com o presidente estadual do Solidariedade, deputado federal Aureo Ribeiro, para discutir o assunto. “Ele e Aureo estão conversando. É uma hipótese”, afirmou o prefeito.

A reeleição de Jorge Henrique é considerada prioridade pelo Solidariedade. O partido está conseguindo atrair para o lado do prefeito até antigos ferrenhos adversários, como o ex-prefeito Ricardo Melo. Ele abriu mão de disputar a prefeitura para concorrer a vereador pelo PSDB, apoiando Jorge Henrique. O grupo do prefeito aposta na possibilidade de eleger os 9 vereadores da Câmara. Dos 90 pré-candidatos a vereador, 60 estão com Jorge Henrique.

Dupla missão

Cotado para vice do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), por indicação do presidente Lula, Ceciliano deixou recentemente o cargo de secretário Especial para Assuntos Federativos, com duas missões: ajudar nas conversações com Paes para o PT indicar o vice e conduzir também negociações nos demais 91 municípios do estado.