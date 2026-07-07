André Ceciliano destaca transformação de antiga fábrica em polo de educação em Paracambi, na Baixada Fluminense

Pré-candidato a deputado estadual, o ex-prefeito da cidade da Baixada Fluminense, André Ceciliano (PT) enfatizou uma das ações de maior impacto de sua carreira política e relembrou a criação da Fábrica do Conhecimento, espaço que hoje reúne cursos superiores, pós-graduação, ensino técnico, música, balé, idiomas e outras oportunidades de formação

Em conversa com o portal Rlagosnoticias, o antigo governante recordou a fundação da Fábrica do Conhecimento, local que atualmente concentra graduações, especializações, cursos técnicos, música, dança, línguas e variadas frentes de capacitação. Investimentos pedagógicos

O postulante ao cargo de deputado estadual, André Ceciliano (PT), enfatizou uma das ações de maior impacto de sua carreira política: a conversão do antigo complexo da Companhia Têxtil Brasil Industrial em um polo difusor de ensino e arte, denominado hoje Fábrica do Conhecimento, sediado em Paracambi.

Mais de 5 mil operários

Fundada no ano de 1871, a velha confecção têxtil empregou mais de 5,3 mil operários e exerceu forte influência no panorama financeiro e comunitário local. Contudo, as atividades foram encerradas e o imóvel acabou desamparado pelo tempo. No ano de 2002, durante sua gestão municipal, Ceciliano coordenou a retomada do imóvel histórico para convertê-lo em um núcleo de instrução técnica, educação pública e manifestações culturais. Atualidades do País

“O antigo complexo fabril têxtil transformou-se em uma geradora de perspectivas futuras”, declarou o político ao resgatar a memória da iniciativa. Conforme explicou, a meta principal era salvaguardar a memória coletiva de Paracambi e, simultaneamente, abrir horizontes inéditos para a juventude e a classe trabalhadora local e regional.

Ensino superior e especializações

Nos dias de hoje, o complexo abriga 16 graduações de nível superior gratuitas, sete especializações lato sensu, além de unidades do Instituto Federal, da Faeterj, da Escola de Música Villa-Lobos, núcleo de dança, cursos de línguas e múltiplos programas de qualificação.

Na visão de Ceciliano, a iniciativa consolidou-se como modelo prático de como ações governamentais focadas em instrução e arte são capazes de reconfigurar o cenário de um município.

O concorrente a uma vaga no legislativo fluminense sustenta que aportes financeiros em saber, treinamento técnico e acesso à universidade pública pavimentam o progresso econômico e social.

“Resgatamos o passado e preparamos o terreno para os novos tempos. A Fábrica do Conhecimento demonstra que priorizar o aprendizado e a cultura renova o município e eleva a realidade da população”, ressaltou.

Emblema de preservação do acervo histórico

A ação também se consolidou como marco na salvaguarda de um bem cultural que corria o risco de desaparecer devido ao descaso. Ao reutilizar a planta industrial desativada para fins de aprendizado, a cidade começou a ofertar serviços que antes demandavam a migração diária de alunos para regiões vizinhas.

As declarações de André Ceciliano ganharam eco entre seus aliados e a população local, que reforçaram a relevância do complexo para o município de Paracambi. Em canais digitais, eleitores aprovaram a gestão passada e cobraram a continuidade e o fortalecimento das ações de ensino ali sediadas.

Diante do novo pleito para a Alerj, Ceciliano adota seu histórico de gestão para difundir propostas e práticas bem-sucedidas no governo local. O centro educacional desponta como um dos principais pilares dessa época e como referência de gestão que concilia memória urbana, ensino gratuito, arte e crescimento.