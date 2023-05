André Ceciliano e Nicola Miccione são agraciados pela Firjan com a Medalha do Mérito Industrial

A Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro, concedida anualmente pela Firjan, foi entregue a cinco empresários e a três personalidades que se destacaram nos cenários políticos, econômico e social e por grandes serviços prestados à indústria do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. As medalhas foram entregues pelo presidente Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira e pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na sede da federação, nesta quinta-feira (25/5), durante evento realizado em comemoração ao Dia da Indústria.

Um dos homenageados, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, agradeceu à Firjan pela honra de receber a Medalha e pontuou a importância que o atual governo federal dá ao setor.

“O governo do presidente Lula está comprometido com a missão de recuperar o vigor do setor produtivo nacional. E o setor produtivo do Rio de Janeiro tem as melhores condições para liderar essas transformações em inúmeras áreas, como tecnologia, saúde, energias renováveis, siderurgia, automobilística. Também não podemos prescindir da força e da riqueza vindas da extração do petróleo e do gás natural. Este último, o gás natural, uma peça-chave para a Revolução Industrial 4.0. Com a ajuda do Rio de Janeiro, o gás como energia de transição pode desempenhar um papel fundamental para a neoindustrialização nacional”, ressaltou Alckimin, em vídeo enviado ao evento.

As demais personalidades escolhidas este ano foram André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e atual secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; e Nicola Miccione, secretário de estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, que falou em nome dos homenageados.

“Quero registrar mais uma vez a importância da cooperação entre a Firjan e o governo estadual, entre o privado e o público, que são fundamentais para o desenvolvimento de boas políticas públicas. Sem esta cooperação entre indústria, serviços, comércio, junto com poder público, a gente não vai ter um país, estados e municípios mais desenvolvidos. Essa sinergia de ações se viu muito fortemente na concessão do saneamento. Os poderes e a Firjan se uniram para que o processo saísse do papel e já gerou mais de 10 mil empregos e muitos recursos investidos”, ressaltou o secretário Nicola Miccione.

Conheça os homenageados com a Medalha do Mérito Industrial:

Alceir José Corrêa, empresário, conselheiro da Firjan há 27 anos, coordenou a Comissão Intermunicipal da Firjan Serrana, composta pelos municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios. Presidente da Firjan Centro-Sul Fluminense desde a sua inauguração, em outubro de 2014, Alceir ocupou cargos de liderança no Grupo Mil. Atualmente é sócio proprietário da Ceremassas Representações, fundada em 1999 no município de Três Rios, e presidente do Sindicato da Indústria de Alimentação e Panificação de Três Rios e Região (Sindal).

Henrique Antônio Nora Oliveira Lima Junior, advogado, professor universitário e empresário. É graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil e possui mestrado em Direito Público. Atuou como procurador do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj) e também como advogado e sócio no escritório José Augusto Galdino da Costa. Em 1998, iniciou sua carreira no magistério superior, lecionando nas Universidades de Valença, Estácio de Sá e Cândido Mendes. Em 2011, ingressou na indústria da cerâmica, tornando-se sócio administrador da Olaria Vargem Alegre, no município de Pinheiral, no Sul Fluminense. Atualmente, Nora é presidente do Conselho Regional Sul Fluminense, diretor-secretário da Firjan, presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmica para Construção e Olaria do Médio Vale do Paraíba (Sindicer MVP) e vice-presidente da Associação Nacional da Indústria de Cerâmica (Anicer).

José Magno Vargas Hoffmann, formado em Engenharia Civil pela Universidade Santa Úrsula, concluiu o curso de Arquitetura pelo Instituto Metodista Bennett e pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Iniciou sua trajetória no ramo farmacêutico, migrando depois para a área gráfica. Em 1987, assumiu a gestão da Gráfica e Editora Hoffmann. Presidente da Firjan Noroeste Fluminense e vice-presidente da Firjan, fundou o Sindicato das Indústrias Gráficas no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro (Singraf), no qual atua como presidente.

Leonardo Jasmim Edde, sócio-fundador da Urca Filmes, com mais de 20 anos de experiência como produtor e diretor. Leonardo é responsável pela produção e realização de dezenas de filmes, séries de TV e conteúdos digitais, entre os quais destacam-se: “Tropa de Elite 2”, “Loucas para Casar”, “O Filme de Minha Vida”, “Os Desafinados”, “O Mamute Siberiano” e “O Engenho de Zé Lins”. É jurado do Banff World Media Festival e do Emmy Internacional. Leo é presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (Sicav), membro do Conselho Superior de Cinema e vice-presidente da Firjan.

Raul Sanson, engenheiro mecânico de produção formado pela PUC-Rio. Sanson é um empresário industrial, sócio da PWR Mission Indústria Mecânica, empresa voltada para a fabricação e reparos de equipamentos de setores como: petróleo, naval, petroquímico, mineração etc. Destaca-se na confecção de bombas e válvulas, como também no reparo de equipamentos de plataformas de produção e sondas de perfuração. Sanson é também vice-presidente da Firjan CIRJ desde 1997. Sua atuação se destaca pelo lançamento e participação no Movimento Compete Brasil; pela mobilização em prol da criação da ONIP, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, e sua ativa participação no Prominp, Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo e Gás Natural, e a liderança do Projeto Rio Metal Mecânico. É vice-presidente e delegado sindical do Sindicato da Indústria de Material Mecânico e Elétrico do Rio de Janeiro (Simme). Na Abimaq, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Sanson é membro do Conselho de Administração, vice-presidente Rio, e também faz parte das Câmaras Setoriais: Defesa; Naval e Offshore; Válvulas e Óleo e Gás.

Personalidades 2023:

Nicola Moreira Miccione é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e tem MBA em Gestão Empresarial pela Universidade de São Paulo. Tem 45 anos, é natural de Belém (PA) e advogado concursado do Banco do Nordeste. Fez carreira na instituição e atuou em diversas áreas do banco. Desde setembro de 2020 ocupa o cargo de secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. Entre as diversas ações realizadas à frente da Casa Civil do Rio, Nicola coordenou o processo de concessão de saneamento feito pelo governo do estado do Rio de Janeiro, o maior projeto socioambiental da América Latina.

André Ceciliano é natural de Nilópolis, morou em Japeri, e viveu a maior parte da sua vida em Paracambi, onde foi prefeito por duas vezes. Isso faz dele um “Cidadão da Baixada”, como gosta de dizer. Formado em Direito, além de prefeito, foi deputado estadual com quatro mandatos pelo Rio de Janeiro. Assumiu a presidência da Alerj interinamente em 2017, sendo eleito em 2019 e reeleito em 2021. Atualmente, André Ceciliano é secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.