André Ceciliano recebe apoio da Frente Nacional de Prefeitos

André Ceciliano recebeu carta de reivindicações da comitiva de prefeitos e encaminhará ao ministro Alexandre Padilha, de Assuntos Federativos

O secretário Especial de Assuntos Federativos do Governo Lula, André Ceciliano

(PT), recebeu ontem sob aplausos de autoridades de todo o país a carta de

reivindicações da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O ato, em Niterói, reafirma a

liderança do ex-presidente da Alerj na política fluminense.

“Estejam certos de que agora mesmo mandarei esta carta para o ministro Padilha

(Alexandre Padilha, de Assuntos Federativos) e a entregarei em mãos assim que

chegar a Brasília”, disse André Ceciliano, ressaltando a importância do aumento

dos recursos destinados para as defesas civis, nacional e dos estados e municípios

como forma de se prevenir os efeitos dos temporais.

A segunda edição do evento Reflexões Sobre o Futuro das Cidades aconteceu

quinta e sexta-feira e reuniu prefeitos e autoridades de aproximadamente 20

cidades fluminenses e de outros estados. Anfitrião do encontro, Axel Grael (PDT),

prefeito de Niterói, exibiu no painel medidas que adotou como forma de minimizar o impacto das chuvas na cidade. Dentre as iniciativas está a de criar a Secretaria

municipal do Clima.

“Somos talvez uma das poucas cidades do Brasil, senão a única, que tem uma

secretaria para cuidar do clima. Isso faz toda a diferença”, disse Grael, lembrando

feitos da prefeitura na questão ambiental, como a criação de ciclofaixas, que elevou

para 80 quilômetros de extensão essa opção de mobilidade em todo o município.

Delegações de município de estados como Pernambuco, Acre, Bahia, São Paulo e

Sergipe, dentre outros, se juntaram a integrantes de municípios fluminenses como

Italva, Bom Jesus de Itabapoana, Macaé, que atenderam ao convite do secretário

André Ceciliano. Welberth Rezende (Cidadania), prefeito de Macaé, reforçou a

importância do encontro e lembrou dos frutos que a troca de experiência traz:

“Estou muito feliz de poder participar deste encontro, de ver exemplos bem-

sucedidos Brasil afora, referente à gestão de desastres ambientais”.