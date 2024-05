Andrezinho Ceciliano começa o Programa de Governo Participativo ‘Paracambi do Futuro’

Pré-candidato a prefeito de Paracambi, o deputado estadual Andrezinho Ceciliano

(PT) deu início no dia 1º de maio (Dia do Trabalhador), no bairro Cascata, ao

Programa de Governo Participativo (PGP), traçado através da demanda dos

moradores que ajudarão a construir o projeto Paracambi do Futuro.

Na primeira reunião, os principais problemas relatados foram transporte público,

abastecimento de água, saneamento básico, acesso à cultura e ao lazer,

desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo e da economia criativa.

Devido ao fato de o local ficar na parte mais alta da cidade, uma prioridade é a

melhoria do acesso ao bairro, que quando chove costuma ficar bem prejudicado.

“Estamos aqui para planejar uma cidade que garanta direitos, que proporcione

oportunidades para a nossa juventude e dignidade plena para as nossas famílias.

Uma cidade que pensa o seu futuro e que ouve seu povo. É isso que nós queremos,

defendemos e acreditamos”, disse Andrezinho.