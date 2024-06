Andrezinho Ceciliano discute políticas públicas para o esporte em Paracambi

Melhoria nos espaços públicos para prática de esportes, equipamentos de qualidade e uma vila olímpica em Paracambi foram algumas das demandas feitas por atletas locais, na noite da última quinta-feira (14), durante a reunião do Programa de Governo Participativo (PGP), promovido pelo deputado e pré-candidato a prefeito da cidade, Andrezinho Ceciliano (PT), no Cinema Imperial, no Centro do município. O tema do encontro foi o papel do esporte na vida da

população.

Estavam no evento lendas do esporte, como o velocista campeão e recordista brasileiro e sul-americano Nelson Rocha dos Santos, conhecido como Nelsinho, de 72 anos, e jovens medalhistas, como a vencedora de jiu-jitsu no Salvador Open, Ana Beatriz Passos, de 15 anos, e o atual campeão de karatê pelo campeonato brasileiro, João Pedro Oliveira, de 17 anos.

Durante a noite, o palestrante convidado, Adriano Santos, ex-presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ), contou que “a partir de 2003 houve mobilização em Nova Iguaçu para existir políticas públicas para o esporte”, em uma época em que não havia retorno municipal.

Visitantes que se inscreveram para participar da reunião, majoritariamente esportistas ou atletas, saudaram antigos programas disponíveis para a população durante o mandato de André Ceciliano como prefeito de Paracambi, como a Companhia de Ballet e o Campeões do Futuro.

Campeões do Futuro

Andrezinho destacou a importância de reviver o extinto projeto Campeões do Futuro, que acolhia crianças dos 6 aos 18 anos, disponibilizando transporte e alimentação para as competições, inscrição, uniforme e equipamento, além de exames de graduação. O karatê foi o esporte que mais trouxe medalhas para a cidade.

“O esporte é uma válvula de escape para os jovens, é um pilar para a boa conduta, é fortalecedor do vínculo com a educação e um agente contra os crimes e as drogas”, disse o pré-candidato.