Andrezinho Ceciliano é eleito prefeito de Paracambi, na Baixada Fluminense

Candidato do PT derrotou concorrente apoaida pela prefeita da cidade da Baixada Fluminense, obtendo 64,11% dos votos válidos

Andrezinho Ceciliano (PT) foi eleito prefeito de Paracambi, na Baixada Fluminense, neste domingo (6), com 64,11% dos votos válidos. O candidato derrotou Aline Otília (PL), apoiada pela atual prefeita da cidade, Lucimar Ferreira, e Dienis Rocha (PMB). Com 100% das urnas apuradas, Andrezinho somou 16.401 votos, derrotando Aline Otília, que teve 8.693 votos (33,98%), e Dienis Rocha, que teve o voto de 488 eleitores (1,91%).

Deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) eleito em 2022 com quase 55 mil votos, Andrezinho assumirá a Prefeitura de Paracambi pela primeira vez. Ele é filho do ex-prefeito André Ceciliano (PT) (2001-2008), que também foi deputado estadual por quatro mandatos e presidiu a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) (2017-2022).