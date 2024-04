Andrezinho Ceciliano inicia movimento pela federalização da RJ-127

Andrezinho Ceciliano encaminhou um ofício a Brasília

O deputado estadual Andrezinho Ceciliano (PT) iniciou nesta quarta-feira (10), a um movimento político pela federalização da RJ -127, rodovia que está interditada desde fevereiro. Após um encontro com acadêmicos do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ, o deputado encaminhou um ofício a Brasília, apresentando o pleito ao Ministro dos Transportes, Renan Filho.

No documento, o deputado destaca que o fechamento da rodovia impacta diretamente mais de 500 mil moradores dos municípios do seu entorno. Ele defende o engajamento de atores políticos e sociais das regiões da Baixada e do Centro-Sul fluminense.

“Ao promover a federalização, não apenas alimentamos a esperança dos residentes e atores econômicos em relação à pronta recuperação de uma infraestrutura vital para a região, mas também abrimos a possibilidade de concessão à iniciativa privada”, assina o deputado. O custo da obra para recuperação da rodovia é estimada em mais de R$ 1 bi e o tempo estimado é de pelo menos cinco meses.

Contenção das chuvas na Baixada

O trecho da RJ-127 interditado liga Paracambi a Mendes. Durante as chuvas de fevereiro, barreiras cederam e fecharam a pista. No Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFR, o deputado Andrezinho Ceciliano se reuniu com o professor doutor Paulo Canedo; o urbanista Vicente Loureiro, ex-secretário de Estado; e o professor doutor Mauro Osório, diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, para discutir um plano de ação para contenção das chuvas na Baixada Fluminense.