Andrezinho Ceciliano lidera com folga disputa pela Prefeitura de Paracambi

Levantamento, encomendado pela Rádio Tupi, mostra candidato do PT com 56% das intenções de voto, enquanto a opositora aparece com 27%

O candidato Andrezinho Ceciliano (PT) desponta como o favorito para vencer as eleições de 2024 em Paracambi, segundo pesquisa Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) divulgada nesta sexta-feira (13). O levantamento, encomendado pela Rádio Tupi, mostra o político com 56% das intenções de voto, enquanto a candidata Aline (PL) aparece com 27%. Dienis Rocha (PMB) é citado por 2% dos eleitores.

Na lista das intenções de voto (estimulada), o resultado é o seguinte: Andrezinho Ceciliano (PT): 56%; Aline (PL): 27%; Dienis Rocha (PMB): 2%; Branco ou nulo: 9%; Indecisos: 6%.

Eleitores decididos

A pesquisa também revela que 80% dos eleitores consideram sua decisão de voto definitiva, enquanto 19% ainda admitem a possibilidade de mudar de opinião até o dia da eleição. Na pesquisa espontânea, Andrezinho Ceciliano é lembrado por 49% dos eleitores, reforçando sua liderança.

Expectativa de vitória

Ceciliano apresenta um crescimento significativo entre os eleitores que avaliam negativamente a atual gestão municipal, alcançando 72% desse grupo. Já Aline tem melhor desempenho entre aqueles que avaliam positivamente a administração da prefeita Lucimar Ferreira, com 69% das intenções de voto nesse segmento.

Quando perguntados sobre quem acreditam que vencerá as eleições, independentemente de sua própria escolha, 68% dos eleitores apontam Andrezinho Ceciliano como favorito. Aline é citada por 18%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de setembro de 2024, com 400 eleitores de Paracambi. A margem de erro é de 5 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo nº RJ-04201/2024​.

Retranca – Avaliação da administração municipal

A administração da atual prefeita, Lucimar Ferreira, é vista de forma negativa por 44% dos entrevistados, enquanto 22% a consideram ótima ou boa. Essa desaprovação pode estar contribuindo para o desempenho de Andrezinho Ceciliano, que tem forte apelo entre os críticos da gestão atual.

A saúde foi apontada como o principal problema enfrentado pela população de Paracambi, com 80% dos entrevistados citando essa área como crítica. Outras questões importantes incluem transporte coletivo (34%) e educação (30%).