Andrezinho Ceciliano recebe comitiva de alunos da George Washington University

Um grupo de 16 estudantes de diversas nacionalidades, que estão se formando em Gestão Política por uma das mais importantes universidades do mundo – a George Washington University, na capital americana – foi recebido pelo deputado estadual Andrezinho Ceciliano (PT), o mais jovem parlamentar desta legislatura. Ele respondeu a diversas questões sobre o funcionamento do parlamento estadual e o sistema político brasileiro. O grupo visitou o plenário da Alerj, conheceu o gabinete do deputado e, depois, passou meia hora fazendo perguntas ao jovem parlamentar.

Entre as questões levantadas, como ele via a polarização política no Brasil, que assim como aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, se intensificou aqui após a eleição de Jair Bolsonaro. Andrezinho respondeu que, na sua visão, a polarização empobrece a política e que ele foi formado na escola do diálogo. “Meu pai (André Ceciliano) se elegeu presidente da Alerj em 2019 com seu partido tendo apenas três cadeiras no Parlamento, sendo de esquerda, apesar de o govenador na ocasião era de extrema direita e os conservadores serem maioria naquele momento”, lembrou ele.

Visita ao histórico Palácio Tiradentes

Antes do encontro com o deputado na nova sede da Alerj, o grupo visitou o histórico Palácio Tiradentes, onde até ano passado os deputados estaduais trabalhavam – a mudança foi feita no período que o pai do deputado, Andrezinho Ceciliano, presidia a Casa. Os estudantes fizeram uma visita guiada pelo prédio histórico onde tiveram, em inglês, uma aula sobre a história política do Rio de Janeiro. Como se sabe, até a mudança da capital do Rio para Brasília, em 1960, funcionou no Palácio Tiradentes a Câmara dos Deputados.