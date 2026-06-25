Andrezinho coloca Paracambi no centro da política e fortalece André Ceciliano para 2026

Obra inaugurada na altura de Paracambi marca avanço histórico para o Sul Fluminense e reforça o protagonismo político de André Ceciliano, pré-candidato a deputado estadual pelo PT

O prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano, esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a inauguração da primeira etapa da Nova Serra das Araras, na última terça-feira (23), uma das obras de infraestrutura mais aguardadas do Estado do Rio de Janeiro.

O evento, realizado na altura de Paracambi, foi classificado por Andrezinho como um momento histórico para o município, para o Sul Fluminense e para o país.

A agenda também reforçou o protagonismo político de André Ceciliano (PT), ex-presidente da Alerj e pré-candidato a deputado estadual, que tem forte ligação com Paracambi e segue ampliando sua presença política no interior do estado.

Nas redes sociais, Andrezinho Ceciliano destacou que receber o presidente da República na inauguração da obra representa acompanhar de perto um dos maiores investimentos em infraestrutura do país.

Corredor estratégico

Segundo o prefeito, a Serra das Araras é muito mais do que um trecho da Via Dutra. Ele afirmou que a rodovia é um corredor estratégico para a economia nacional, por onde passam diariamente milhares de pessoas, mercadorias e riquezas que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo.

Para Paracambi, a entrega tem peso ainda maior. A obra deve trazer mais segurança para motoristas e passageiros, movimentar a economia local, gerar empregos, fortalecer o comércio e abrir caminho para novos investimentos na região.

Andrezinho também ressaltou que o Sul Fluminense tem papel fundamental no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, por reunir polos industriais, logísticos e comerciais importantes para a competitividade econômica.

Capacidade de articulação no estado

A presença de Lula em Paracambi também teve forte simbolismo político. Ao lado do presidente, Andrezinho Ceciliano mostrou alinhamento institucional com o Governo Federal e reforçou a importância de parcerias para tirar do papel obras esperadas há décadas.

Nos bastidores, a agenda também fortalece o nome de André Ceciliano, que tem circulado por diversas cidades fluminenses na construção de sua pré-candidatura à Alerj.

Com experiência política, diálogo com prefeitos e forte presença no interior, André Ceciliano aparece como um dos nomes do PT com maior capacidade de articulação no estado.