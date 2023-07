Aneel intima Light a apresentar novo plano de recuperação em até 15 dias

Light enfrenta processo de recuperação judicial

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) afirmou na última quarta-feira (5) que o plano de resultados apresentado pela distribuidora de energia Light não trouxe condições suficientes para assegurar a sustentabilidade da sua concessão.

Com isso, a agência intimou a empresa a informar em até 15 dias se apresentará um novo plano de recuperação do seu quadro econômico-financeiro ou um plano de transferência de controle societário, conforme autorizado na legislação.

Com operações no Rio de Janeiro, a Light enfrenta processo de recuperação judicial. Em nota enviada à Folha de S. Paulo, a empresa disse que encaminhará os esclarecimentos à Aneel dentro do prazo de 15 dias.