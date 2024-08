Animais silvestres são comercializados de forma ilegal na Feira de Duque de Caxias

A tradicional Feira de Duque de Caxias, que acontece aos domingos no município da Baixada Fluminense, é um show de maus-tratos contra animais silvestres, como pássaros, lagartos, tartarugas e macacos. O crime aconteceu há mais de 40 anos.

Uma reportagem do RJ2, da TV Globo, flagrou animais escondidos em caixas de isopô, sacos plásticos e até mesmo dentro de meias. Na tentativa de driblar a fiscalização, os comerciantes chegam com cedo, antes das viaturas do Ibama. Ainda assim, a equipe registrou animais sendo vendidos a poucos metros de distância de uma equipe municipal de Proteção Ambiental.

O tráfico de animais no RJ não se resume ao município de Duque de Caxias, na feira de Honório Gurgel também houve flagrante do crime, mas lá os vendedores são mais cautelosos.

Um gato mourisco foi resgatado e três pessoas foram presas em flagrante na Zona Sul do Rio há dois meses. Abatido, ele estava pronto para ser vendido quando foi recuperado pela Polícia Federal.

Há um filhote de onça onça-parda era de um traficante do Morro Pavão-Pavãozinho – o que mostra que animais estão sendo usados como símbolos de status e poder.

Enquadrado em lei

Quem cria animais silvestres também pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais. A exceção é se os bichos forem comprados em criadouros legalizados e tiverem toda a documentação.

“De certa forma é um trabalho de enxugar gelo, que traz algum resultado também. A gente não consegue eliminar essa atividade porque o apreço por animais é uma cultura ainda muito forte”, afirma o superintendente do Ibama-Rio, Rogério Rocco.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que as ações de combate à comercialização ilegal de animais silvestres são de responsabilidade do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, e que a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal tem atuado todos os domingos, em auxílio aos órgãos.