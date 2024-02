‘Anjos do bem’ ajudam a socorrer famílias da enchente de janeiro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

O dia 14 de janeiro vai marcar para sempre a vida de milhares de famílias que sofreram com as fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro. Em meio aos caos, rastro de destruição e, principalmente, perda de vidas, um grupo de voluntários de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, trabalhou incansavelmente para amenizar a dor e o sofrimento de quem perdeu praticamente tudo na enchente.

O grupo ETC, criado em 2021 e formado por cerca de 160 voluntários, entrou em ação, auxiliando no trabalho de ajuda às famílias e limpeza de ruas, que já estava sendo executado pela prefeitura. Bairros como Heliópolis, Xavante, Vila São Luiz, Itaipu, São Francisco, Andrade de Araújo, Nova Aurora, Bela Vista e Palmeirinha receberam a visita dos ‘anjos do bem’.

Eles distribuíram água, cestas básicas, quentinhas, roupas, produtos de higiene pessoal, cadeiras de rodas e higiênicas, além de outros itens para suprir as necessidades básicas das famílias naquele momento de crise.

“Não medimos esforços para auxiliar as famílias que precisavam de atenção diante daquele caos. O objetivo principal do ETC é a iniciativa humanitária. Somos uma equipe voltada para a prática do bem, e continuaremos a fazer esse trabalho enquanto houver gente necessitada”, enfatiza Ednaldo Teixeira Cantão, que coordena o grupo, auxiliado por outros voluntários.

Por Antonio Carlos, Hora H