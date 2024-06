Anthony Garotinho é submetido a cateterismo no Rio após passar mal e ser internado 

O ex-governador Anthony Garotinho foi submetido a um cateterismo nesta terça-feira (11) no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e passa bem. A informação foi divulgada pela esposa, a também ex-governadora Rosinha Garotinho.

Segundo ela, político, de 64 anos, sentiu fortes dores no peito na manhã da última segunda-feira (10) e precisou ser internado para realizar o exame.

Rosinha usou as redes sociais para informar que o procedimento foi bem sucedido. “Finalizo dizendo que o Garotinho será liberado para a residência ainda hoje (terça) no fim do dia e estará muito em breve retomando os trabalhos na rádio e na sua pré-campanha a vereador na cidade do Rio de Janeiro” completou na publicação.