Antiga mansão de Glória Maria na Gávea receberá mostra de decoração

A mansão da jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu em fevereiro de 2023, será o palco de uma mostra de decoração. A mansão, que ganhou destaque quando foi posta à venda por R$ 13 milhões, está em um pequeno condomínio exclusivo na Rua Embaixador Carlos Taylor, na Gávea, Zona Sul do Rio. Em março, houve o anúncio que a construção poderia ser alugada por temporada, como uma espécie de espaço multiuso.

Denominada Casa Taylor 150, a imponente mansão de três andares possui cinco quartos, quatro dos quais são suítes, e conta com impressionantes 13 banheiros, distribuídos em uma área total de 1100 m². Desde junho, o imóvel vem sendo alugado para diversos eventos e filmagens.

A mansão abrirá suas portas ao público entre os dias 10 de outubro e 17 de novembro para sediar a mostra de decoração Morar Mais, organizada por Ligia e Sabrina Schuback. A casa, construída em 1965, terá ambientes assinados por 55 arquitetos, proporcionando uma experiência única para os visitantes. A mostra de decoração completou 20 anos em 2024.

Espaço para eventos

A transformação do imóvel em um espaço para eventos gerou controvérsia entre os moradores do condomínio, que inicialmente se preocuparam com a possível perda de privacidade e tranquilidade na área. No entanto, as idealizadoras do projeto garantiram que haverá controladores de trânsito e que o acesso será permitido apenas por meio de carros de aplicativo, visando minimizar o impacto na vizinhança.