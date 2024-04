Anvisa proíbe a venda de álcool líquido 70% devido a risco de graves acidentes

A proibição da venda do álcool líquido irá impactar o comércio de

produtos de limpeza

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu determinação que

impactará diretamente o comércio de produtos de limpeza no Brasil: a proibição da

venda do álcool líquido 70% a partir de 30 de abril. Esta medida vem após uma

anterior proibição há 22 anos, devido aos inúmeros acidentes registrados

decorrentes da alta inflamabilidade do produto.

A liberação temporária da venda do álcool líquido 70% ocorreu durante a pandemia

de Covid-19, mas seu prazo de validade expirou em dezembro do ano passado. Os

estabelecimentos que ainda possuem o produto em estoque têm até a data

estipulada para esgotá-lo, momento em que a venda e a compra do álcool 70%

líquido serão proibidas.

A alternativa disponível no mercado será o álcool líquido 46%, enquanto o álcool em gel 70% continuará sendo autorizado e comercializado.

A agência justifica que o produto apresenta alto risco de inflamabilidade, o que já

motivou sua proibição em 2002 devido aos inúmeros acidentes registrados. O

médico Álvaro Pulchinelli, diretor técnico na toxicologia forense e médico

toxicologista do Grupo Fleury, destaca o perigo que o álcool 70% líquido

representa, especialmente para crianças, sendo essa a motivação por trás da

proibição.

Em relação à eficácia da limpeza, Edson Abdala, coordenador do Serviço de

Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Nove de Julho, enfatiza que o álcool

70% é altamente eficaz na eliminação de microrganismos, incluindo vírus e

bactérias, independentemente da sua apresentação.