Ao lado de Freixo, Andrezinho Ceciliano defende turismo ecológico em Paracambi

O candidato a prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) declarou, na manhã deste sábado (16), que deseja fortalecer o turismo ecológico em Paracambi. O candidato estava acompanhado do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR), Marcelo Freixo, do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e do presidente estadual do PT no Rio de Janeiro, João Maurício, que é candidato a vice-prefeito na chapa de reeleição de Horta.

“Paracambi vai ter um turismo que represente a cidade com o que ela tem de melhor, nosso verde, nossas cachoeiras, nossa biodiversidade”, declarou o candidato. Dentre as medidas propostas no programa de governo do Andrezinho, está a implementação do Circuito Serra de Paracambi para incentivar o ecoturismo na cidade.

O candidato ainda acrescentou a importância do diálogo com as figuras políticas presentes. “A gente está tendo muito diálogo, trabalho e articulação política para fazer de Paracambi uma cidade referência, como foi entre 2001 e 2008, na gestão de André Ceciliano”, comentou.

Para Marcelo Freixo, a boa articulação política de Andrezinho Ceciliano abre as portas de Paracambi para negociações importantes para o município.

“O Andrezinho traz a juventude, a renovação, a experiência do pai e traz o governo federal podendo ajudar a investir aqui”, declarou o presidente da Embratur, acrescentando que a população precisa de Andrezinho como prefeito, pois a cidade vive hoje “um apagão” na saúde.

O prefeito Fabiano Horta destacou que Paracambi voltará a ter um governo que cuida das pessoas. “Essa cidade já conheceu, na figura do André Ceciliano, o que era uma educação de qualidade, uma saúde que tinha atendimento e que fazia as pessoas serem cuidadas”, declarou.