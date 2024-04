Após elogiar Lula, Castro fará ato com Bolsonaro e Ramagem no Rio

Bolsonaro em jantar do PL no Rio com Claudio Castro, Ramagem e o

deputado estadual Anderson Moraes

Previsto para acontecer no próximo domingo (21), o ato convocado por Jair

Bolsonaro no Rio de Janeiro deverá contar com a presença do governador Cláudio

Castro, que na última passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Rio,

rasgou elogios ao chefe da Nação, afirmando que a cidade melhorou com petista no

poder, e do deputado federal Alexandre Ramagem, pré-candidato à prefeitura. A

busca pelo fortalecimento da exposição política dos dois é improvável.

A participação de Castro é vista como oportunidade para ele demonstrar lealdade

ao ex-presidente, enquanto Ramagem busca aumentar sua exposição ao lado de

seu principal apoiador. No entanto, há preocupações quanto à possível

caracterização do evento como propaganda eleitoral antecipada.

Diferentemente da manifestação em São Paulo, o custo do evento no Rio não será

bancado pelo pastor Silas Malafaia. Os gastos serão cobertos por uma “vaquinha”

feita por deputados bolsonaristas, estimada em R$ 125 mil, incluindo estrutura e

logística.