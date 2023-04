Após mais de uma década fechada, cabine do bairro da Jaqueira será reativada em Queimados

Uma boa notícia para a segurança pública em Queimados. Após mais de 10 anos fechada, a cabine da Polícia Militar do bairro da Jaqueira será reativada. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14) pelo vereador Tuninho Vira Virou, após reunião realizada com o subcomandante do 24º Batalhão de Polícia Militar (Queimados), tenente-coronel Antunes.

Antes de ser reaberta, no entanto, a cabine passará por uma reforma em sua estrutura física, que inclui: pintura, elétrica, janelas e portas e a barragem de concreto. A previsão de início das atividades é para

semana que vem.

Morador da região, o vereador Tuninho Vira Virou comemorou a conquista ao lado do filho e assessor Cristiano de Oliveira, o Branco Vira Virou) . “São mais de 10 anos com a cabine fechada. Além de reforçar a sensação de segurança em cinco bairros, também vai contemplar a divisa com Engenheiro Pedreira. Esse era um sonho do nosso mandato, que agora vai virar realidade. Minha gratidão ao governador Cláudio Castro por me ajudar nesta luta”.