Após reunião com ministro Padilha, Waguinho desabafa: “Quem tem gratidão não atinge seus aliados”

Após reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, cobrou gratidão em relação à ministra do Turismo, Daniela Carneiro, sua esposa. Sobre uma hipotética reforma ministerial para a ampliação da base, que poderia resultar na substituição de Daniela, o prefeito comentou:

“Quem tem gratidão não atinge seus aliados”.

Waguinho e Daniela foram os dois principais apoios de Lula na Baixada Fluminense durante a campanha eleitoral. O prefeito organizou carreatas e comícios para o então candidato do PT contrariando a orientação do União Brasil, partido a que estava filiação à época. No momento em que a campanha, no segundo turno, apresentava dificuldades de se firmar na Baixada, ele abriu o palanque para Lula, fazendo contraponto ao bolsonarismo hegemônico na região.

Após a reunião, o prefeito relembrou que sofreu retaliações, inclusive a seus filhos, por ter se empenhado na campanha do petista na Baixada Fluminense, região de influência do bolsonarismo.

Waguinho ressaltou também ao ministro que ele e sua mulher podem aproximar o governo dos evangélicos. O prefeito tem articulado um evento com religiosos e Lula em Belford Roxo. O casal é evangélico e levou pastores e lideranças religiosas para conversar com a campanha de Lula, no ano passado.

“Quem pode trazer lideranças evangélicas para o governo? É a gente”.

Segundo Waguinho, Padilha afirmou que não há decisão tomada, e a discussão sobre a eventual troca no ministério será feita em conjunto. De acordo com Waguinho, Daniela deve encontrar com Lula na próxima semana, em uma agenda que ainda será marcada.

Waguinho também afirmou que a saída de Daniela do cargo faria com que os seis deputados do Rio de seu grupo passassem a fazer oposição ao governo.

Após a reunião com Waguinho, Padilha elogiou Daniela Carneiro e chegou a afirmar que a convidou para a conversa para “valorizar” seu trabalho e “reforçar o carinho e gratidão” do Lula.

“Fiz questão de chamar tanto a Daniela quanto o prefeito Waguinho, que pediu audiência comigo sobre outro tema, primeiro para deixar claro que tem muita especulação, bolsa de aposta, mas não tem qualquer tipo de decisão do presidente Lula. Fiz questão de falar com a ministra da importância do trabalho que ela está fazendo […] Para valorizar, acho eu muita gente não conhecia a então deputada, a ministra e tem visto cada vez mais o trabalho dela, então para valorizar esse trabalho. E reforçar o carinho e gratidão que o presidente Lula tem por ela”, disse Padilha.

A ministra tem sido sabotada em seu próprio partido, o União Brasil, que não se sente representado com sua nomeação no ministério. Movimenta-se para substituí-la o colega de bancada, deputado Celso Sabino.