Apreendidas em GO fuzis AK-47 e armas que tinha como destino facção no Rio

A Polícia Militar de Goiás prendeu em flagrante um homem em um carro com 10

fuzis AK-47 com 35 carregadores e 10 pistolas calibre 9mm com 20 carregadores

em Goiânia nesta quarta-feira (24). As armas seriam destinadas a uma facção criminosa do Rio.

O suspeito acelerou o veículo ao perceber que a viatura estava atrás dele. As

autoridades deram ordem de parada ao motorista que atendeu ao comando. Ele foi

questionado se havia drogas ou armas no veículo, sinalizando a existência de

armas no porta-malas.

Durante a vistoria, os policiai encontraram as pistolas em caixas no banco traseiro

e 10 fuzis, também em caixas nos porta-malas.

As armas e o indivíduo foram encaminhados à Superintendência Regional da

Polícia Federal em Goiás para lavratura de flagrante.