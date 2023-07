Apreensões de drogas aumentam até 200% no estado do RJ em 2023

Canhão e drogas são apreendidas em Manguinhos, na Zona Norte da

Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve

aumento de até 200% na apreensão de drogas em bairros da cidade do Rio e em

regiões da Baixada Fluminense em comparação com o mesmo período do ano

passado. Em todo o estado, o crescimento foi de 9,6%.

Entres as regiões com os maiores índices de apreensões de entorpecentes, a área

do AISP 18 (Área Integrada de Segurança Pública), que corresponde à região de

Jacarepaguá, na Zona Oeste, foi a que obteve maior destaque. O trabalho das

forças de segurança resultou em um crescimento de 200% no acumulado de janeiro

a junho, se consolidando como o maior valor acumulado desde 2018.

Segundo o Governo, o saldo positivo é resultado dos constantes investimentos em

tecnologia e inteligência policial.

“Um dos principais pilares da nossa política de segurança pública é justamente o

combate à criminalidade que se alimenta do tráfico de drogas. O trabalho incessante

das nossas forças de segurança tem trazido resultados muito positivos e isso mostra

que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é manter as polícias bem

equipadas para que elas possam oferecer mais segurança para a população”,

declarou o governador Cláudio Castro.

Na região da Ilha do Governador (AISP 17), na Zona Norte, as apreensões de drogas

aumentaram 134,6%. Desempenho que também pode ser visto na AISP 34, que

corresponde aos municípios de Magé e Guapimirim, na Baixada Fluminense, onde

houve crescimento de 127,6%. O maior indicador de toda a série histórica iniciada

em 2003.

Patrulhamento ostensivo

O Poder Público credita o resultado ao trabalho de patrulhamento ostensivo, junto

aos esforços de programas como o Segurança Presente e forças-tarefas para a

retirada de barricadas, permitiram os resultados positivos. Além disso, o Centro

Municipal de Monitoramento de Guapimirim, inaugurado em março deste ano, tem

sido um aliado importante para a manutenção do cenário. O local conta com 30

câmeras de alta definição espalhadas em pontos estratégicos da cidade, capazes

de realizar trabalhos de reconhecimento facial.

Outros resultados de apreensões de entorpecentes por áreas de batalhões (janeiro

a maio 2022 x janeiro a junho 2023).