Arcos da Lapa e Igreja da Penha ganham iluminação laranja no Dia de Redução de Riscos de Desastres

Os Arcos da Lapa e a Igreja da Penha ganharam uma iluminação laranja, neste domingo (2), para marcar o Dia Municipal de Redução de Riscos de Desastres.

Pela manhã, a Defesa Civil Municipal realizou um exercício simulado para a desocupação de áreas com alto risco geológico de deslizamentos em comunidades do Centro e da Tijuca.

Durante o simulado, foi feito o envio do alerta via SMS com o aviso de chuva forte. Em seguida, sirenes foram acionadas para informar moradores sobre os riscos, reproduzindo uma situação real.

A população, então, se dirigiu para os pontos de apoio instalados em áreas seguras da comunidade para receber as orientações das equipes municipais.

As ações contaram com a presença do subsecretário de Defesa Civil do Rio, Rodrigo Gonçalves.

“No exercício de desocupação das áreas de alto risco geológico, a gente toca a sirene, a gente relembra os moradores o que eles precisam fazer, quais são os procedimentos que eles precisam tomar quando ouvem esse toque de sirene. É pegar os documentos, pegar os remédios e se deslocar para os pontos de apoio”, disse.

O Sistema de Alerta e Alarme (sirenes) começou a ser instalado em 2011 e hoje opera em 103 comunidades da cidade com 162 equipamentos. Sempre que os protocolos de acionamento são alcançados (entre 40 e 55 milímetros de chuva em 1 hora), sirenes são acionadas e a população deve ir até os pontos de apoio previamente mapeados.