Argentino é preso no Rio após aplicar golpe de R$ 1 milhão; bandido fingia ser herdeiro árabe

O falso herdeiro árabe ostentava fortuna bloqueada para enganar mulheres solitárias

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu o argentino David Juan Manuel Corbalan, de 47 anos, pelo crime de estelionato amoroso. A captura aconteceu na última terça-feira (30), no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, quando o suspeito tentava fugir para São Paulo.

Fingindo ser um herdeiro árabe com bens temporariamente bloqueados, ele seduzia mulheres mais velhas e solitárias para obter vantagens financeiras. Uma das vítimas foi induzida a realizar 269 transferências bancárias entre 2023 e 2024, acumulando um prejuízo de R$ 1 milhão.

As investigações conduzidas pela 12ª DP (Copacabana) revelaram que as ações do criminoso iam além da manipulação psicológica. David aproveitou-se do momento em que a vítima estava internada para uma cirurgia cardíaca para invadir o apartamento dela. Do local, ele furtou joias, aparelhos eletrônicos e documentos.

Ex eram ‘laranjas’

Para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita e despistar as autoridades fiscais, o estelionatário utilizava contas bancárias em nome de outras ex-namoradas, que também funcionavam como “laranjas” no esquema sem saber da gravidade dos fatos.

Contra o argentino, já havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de estelionato e furto qualificado. A polícia agiu rapidamente após descobrir que David estava vendendo os seus pertences restantes para deixar o Rio de Janeiro.

Em depoimento na delegacia, o homem confessou que possuía um histórico de crimes semelhantes desde 2015 em diversos estados brasileiros. Ele também admitiu aos agentes que já havia sido preso na Argentina pela mesma prática de fraude sentimental.