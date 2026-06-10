Arlindinho relata assalto na Zona Norte do Rio

O cantor Arlindinho usou seu perfil no Instagram para relatar um assalto sofrido na Zona Norte do Rio. Segundo o texto postado nesta terça (9), o artista foi abordado em Cascadura e teve um bracelete e um cordão levado pelos ladrões. Na postagem, ele tranquiliza os fãs:

“Fui assaltado em Cascadura em frente ao clube dos sargentos. Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui”.

Junto ao texto, Arlindinho postou fotos dos bens roubados. Namorada do filho do sambista Arlindo Cruz, a atriz Erika Januza deu seu apoio: “A vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá”. O artista respondeu: “Te amo rainha”.

Assalto após homenagem

Em novembro de 2023, Arlindinho já havia sofrido um assalto, daquela vez ao lado da irmã, Flora Cruz. Os dois foram roubados após um show em homenagem ao pai na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Além dos irmãos, segundo a assessoria da família, o produtor Leonardo também foi alvo dos criminosos.

Nas redes sociais, a produção dos artistas informou que os celulares dos três foram levados e orientaram aos amigos a não realizarem nenhum depósito para as respectivas contas bancárias das vítimas.