Arrascaeta recebe homenagem pelos 300 jogos no Flamengo

O Flamengo prestou uma homenagem ao apoiador Giorgian Arrascaeta, de 30 anos, pelos 300 jogos completados com a camisa do clube carioca. Ele recebeu uma camisa com o número de partidas pelo Rubro-Negro em formato de quadro.

Ao lado do diretor de futebol, José Boto, o uruguaio agradeceu todo o tratamento que vem recebendo na equipe da Gávea desde 2019.

“Desde que eu cheguei aqui sempre falei, que a diretoria, tanto a atual, quanto a anterior, os jogadores, as comissões técnicas, sempre me abraçaram e me deram a oportunidade de desempenhar o futebol que eu tenho. Então eu costumo dizer: sou praticamente carioca. Eu e minha família somos felizes. Antes eu morria de saudades do Uruguai, hoje não. E na parte futebolística, sempre tento dar o melhor, ajudar meus companheiros. Com muita humildade seguir ajudando o Flamengo”, disse o apoiador.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 após passagem pelo Cruzeiro. O uruguaio se tornou peça fundamental nos títulos conquistados pelo clube carioca nas últimas temporadas. Ele tem contrato até o fim de 2026.

No total, o apoiador conquistou 14 taças pelo Rubro-Negro: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, três Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Cariocas.