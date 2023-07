Árvores centenárias viram jogo de empurra entre Paracambi e Light

Moradores da região central estão perdendo o sono e a paciência por causa do

crescimento desordenado dos galhos que podem provocar acidentes com a rede

elétrica

Descaso e jogo de empurra-empurra vêm travando o serviço de poda de árvores

centenárias que estão causando transtornos e preocupação para moradores de um

prédio da Rua Américo Rodrigues Ferreira, número 485A, no Centro de Paracambi,

na Baixada Fluminense.

Uma das moradoras do imóvel, que diz ser a mais prejudicada, afirma que os

galhos das últimas árvores que ficam no lado esquerdo do final da Avenida dos

Operários, já estão alcançando a janela do apartamento. Mas o maior perigo mora

ao lado: os galhos atingiram a rede elétrica e provocam curto-circuito em dias de chuva e ventos fortes.

“Já perdi uma televisão por causa da queda de energia provocada pelos curtos.

Outros moradores também dizem que tiveram prejuízo. Da minha janela, já vi

faíscas nos fios, e meu medo é incendiar tudo aqui”, relata Maria Lucia Ornelas,

que chegou a solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável de Paracambi (SEMADES) a poda dos galhos, mas não teve o serviço

executado.

Ela conta que a prefeitura proíbe os moradores de fazerem a poda das árvores

centenárias porque fazem parte do patrimônio da cidade. Inclusive já foi até

ameaçada de ser multada por uma equipe da SEMADES. “Cheguei a contratar o

serviço de um jardineiro para podar e soube que seria multada. Na época do André

(prefeito André Ceciliano governou a cidade em dois mandatos – 2001-2009) essas

árvores eram bem recortadas, cuidadas, e não tínhamos esse problema”, lembra.

Perigo na rede de alta tensão

Segundo ela, uma equipe da prefeitura esteve no imóvel e constatou o problema,

mas disse que seria serviço da Light porque os fios estão tocando a rede de alta

tensão. “Eu outros moradores ligamos diversas vezes para a Light (tem vários

protocolos de pedido para executar a poda), mas a empresa não responde. “Existe

um descaso por parte dos dois órgãos. Um joga para o outro a responsabilidade,

mas ninguém resolve. Estou vendo um dia tudo pegar fogo no apartamento.

Quando a tragédia acontecer, eles vão tomar providência”, disse revoltada.

O que fez a prefeitura

A reportagem chegou a fazer, por diversas vezes, contato com a prefeitura para

saber sobre a execução do serviço de poda. Um funcionário da Secretaria de

Governo, que se identificou como Sid, informou que uma equipe esteve no imóvel,

realizou uma vistoria e protocolou uma solicitação junto à Light.

Após diversos contatos, o funcionário afirmou desconhecer o motivo pelo qual a

companhia de energia não executou o serviço de poda das referidas árvores

centenárias.

Por Antonio Carlos, Hora H.