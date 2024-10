‘As loucas de Copacabana’ reestreia no Teatro Cândido Mendes para mais uma temporada

Reestreia nesta terça-feira (8) no Teatro Cândido Mendes em Ipanema (Rua Joana Angélica, 63) ‘As Loucas de Copacabana”, uma comédia de Gugu Olimecha com produção da DELRIO REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e TTA PRODUÇÕES sob a direção de Pia Manfroni.

O espetáculo se passa na década de 90 em um apartamento em Copacabana e mostra um triângulo amoroso com um roteiro recheado de situações inusitadas. Nádia (Narjara Turetta), esposa de Paulão (Danton Lisboa), assessor político que aspira ser deputado tem como amante Efigênio (Guilherme DelRio), futuro herdeiro de uma grande fortuna.

A trama começa a esquentar quando, por situações imprevisíveis, Efigênio é forçado a ficar na casa onde mora a amante e o marido, e precisa usar de toda a sua criatividade para disfarçar seu envolvimento amoroso. Recebe para isso a ajuda de Simone (Rose Scalco), amiga de Nádia, uma psicóloga que trata seus clientes com “terapia sexual”.

Como se não bastasse a confusão cotidiana dos personagens da casa surge ainda o tio Gumercindo (Andi Teixeira) que entra em cena com o intuito de descobrir se seu sobrinho, Efigênio é gay ou não, colocando assim, mais uma pitada de loucura na história.

O enredo tem o tempero certo e promete arrancar muitas gargalhadas do público nesta comédia fantástica, em tributo a Gugu Olimecha, que faleceu no Rio, no dia 6 de março de 2014, aos 71 anos de idade, vitimado por um câncer no pulmão.

A comédia esteve em temporada no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema durante 2 (dois) meses e também apresentações em Nova Iguaçu, Niterói e Bangu. Temporada de sucesso de um mês no Teatro Dulcina pelo projeto FUNARTE Aberta (2024).

Gugu Olimecha

Edson Jarbas Olimecha nasceu numa tradicional família de artistas circenses em 20 de julho de 1942. Ele começou muito cedo trabalhando no circo Olimecha, que era do pai dele. Com o nome artístico de Gugu Olimecha, se destacou como autor teatral, escrevendo peças como “Comédia dos Sexos”. Em 1988, foi eleito um dos mais jovens conselheiros da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), na cadeira 17, sucedendo o jornalista e dramaturgo Mario Magalhães.

Teve passagens pela TV Tupi e TV Bandeirantes. Mas foi na TV Globo que se tornou redator de importantes programas humorísticos. Seus textos ajudaram no sucesso de programas como “Sai de Baixo”, “Zorra Total”, “A Escolinha do Professor Raimundo”, “Chico Anysio Show” e “Os Trapalhões”.

Trabalhou como ator na novela “Chega Mais” da TV Globo e nos filmes “Crônica à Beira do Rio” (1980) e “Como Matar Uma Sogra” (1978). Escreveu também os diálogos do filme “O Lado Certo da Vida Errada” (1996).

Seu último trabalho foi na redação do programa humorístico “Zorra Total” de 2011 a 2014. Gugu Olimecha faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de março de 2014, aos 71 anos de idade, vitimado por um câncer no pulmão.

FICHA TÉCNICA

Texto: GUGU OLIMECHA

Direção: PIA MANFRONI

Elenco:

NARJARA TURETTA

GUILHERME DELRIO

DANTON LISBOA

ROSE SCALCO E

ANDI TEIXEIRA

Participação especial:

MARCOS OLIVEIRA – dias 8 e 29/10

LEDA LUCIA – dia 15/10

PATRÍCIA MELLODY – dia 22/10

Assistente de direção: GUILHERME DELRIO

Assessoria de imprensa: MARIA FERNANDA GURGEL

Cenário e figurino: AUGUSTO PESSÔA

Trilha sonora e luz: PIA MANFRONI E GUILHERME DELRIO Cenotécnico: ROBERTO FRANCISCO

Operação de aúdio: FELIPE MAGALHÃES

Fotos: EROS MARTINS

SERVIÇO

AS LOUCAS DE COPACABANA

Todas as terças-feiras de outubro, às 20h

Teatro Cândido Mendes – Ipanema

Inteira: R$ 80,00 e meia R$ 40,00 – Vendas no Sympla.

Classificação indicativa – 14 anos

Endereço do teatro: Rua Joana Angélica 63 – Ipanema Tel.: (21) 3149-9018 Mais informações: (21) 98931-8271

ASSESSORIA DE IMPRENSA: MARIA FERNANDA GURGEL

Tel. com WhatsApp: (21) 99999-9263

e-mails: [email protected] ou [email protected]

Instagram: @mfgurgelassessoria