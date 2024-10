Aspásia Camargo renuncia à presidência do PSDB no estado do Rio após críticas internas

A crise com os tucanos se intensificou após o discurso de apoio a Flávio Valle (com ela na foto)

Presidente do PSDB no Estado do Rio de Janeiro, Aspásia Camargo anunciou nesta quarta-feira (2) sua renúncia ao cargo, após enfrentar críticas internas por seu apoio ao candidato a vereador Flávio Valle, pertencente ao grupo político do prefeito Eduardo Paes (PSD). A decisão foi formalizada em comunicado enviado ao vice da executiva estadual, Sávio Neves, ao presidente do conselho eleitoral, Alexandre Cardoso, e outros membros da cúpula tucana. As informações são de Vítor D´Avila/Tempo Real RJ.

Em sua carta de renúncia, Aspásia afirmou que deixa o cargo por “compromissos pessoais”, mas destacou que continuará na militância do partido. Além disso, ela criticou as gestões anteriores, afirmando que assumiu um PSDB “sem recursos e endividado”, o que resultou na perda do acesso ao fundo partidário. “Enfrentamos enormes dificuldades diante de um partido administrativamente frágil e financeiramente endividado pela irresponsabilidade dos que me precederam”, escreveu Aspásia.

A crise com os tucanos se intensificou após o discurso de apoio a Flávio Valle, em um evento que também contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Membros do partido consideraram inadmissível o apoio ao candidato, visto que o PSDB havia indicado a vereadora Teresa Bergher como vice na chapa de Marcelo Queiroz (PP) para a disputa.