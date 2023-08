Assassinado em 2022, Moïse Kabagambe receberá Medalha Tiradentes post mortem

Quiosque em que Moïse trabalhava e foi assassinado

Assassinado barbaramente há ano e meio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Moïse Kabagambe será homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ontem (17), o Parlamento fluminense aprovou a concessão da Medalha Tiradentes post mortem ao imigrante congolês. Ele residia no Brasil há oito anos quando foi espancada até a morte em janeiro de 2022.

A iniciativa de oferecer ao refugiado a maior comenda da Casa partiu da deputada Dani Monteiro (Psol). Na época, o episódio chocou o país pela violência do crime. Ele trabalhava num quiosque no posto 8, na praia da Barra, e foi morto a pauladas por três homens após ter cobrado dois dias de pagamento atrasado. Seu corpo foi achado amarrado em uma escada.

“Um homem negro, refugiado, que foi assassinado por cobrar seus direitos trabalhistas mínimos é mais uma prova do racismo estrutural existente no Brasil, assim como da dificuldade de integração e acolhimento que os refugiados encontram em nosso estado”, diz a deputada.

Ao fim da votação, os deputados Professor Josemar (Psol), Marina do MST e Verônica Lima, ambas do PT, pediram coautoria no projeto de resolução.