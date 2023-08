Assistência Social de Belford Roxo vai às ruas anunciar serviços à população

Equipe está nas ruas dos principais bairros da cidade, distribuindo panfletos

informativos sobre os serviços disponíveis

Já dizia Chacrinha (apresentador de programas de auditórios nas décadas de 60, 70

e 80): “Quem não se comunica, se trumbica”. Baseando-se na teoria da comunicação do “Velho Guerreiro”, a Secretaria Municipal de Assistência Social,

Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo colocou em prática o

projeto “Assistência Presente”. Às segundas, quartas e sextas-feiras, uma equipe

está nas ruas dos principais bairros da cidade, distribuindo panfletos informativos e

conversando com a população sobre os serviços disponíveis na secretaria, além de

como, onde e quando utilizá-los.

“É importante que as pessoas conheçam os serviços públicos existentes no

município onde vivem. O Assistência Presente está nas ruas semanalmente para

isso. Divulgamos de boca em boca”, disse a secretária municipal de Assistência

Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite.

Divulgação de serviços

A equipe do Assistência Presente pode ser facilmente identificada. Todos os

integrantes usam camisetas com a logomarca do projeto e crachá funcional. A dona

de casa, Ingrid Barbosa da Silva, 30, acompanhada da filha Lara, de um ano,

transitava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, trecho próximo à sede da prefeitura, no bairro São Bernardo, quando parou para conversar e receber informações por um representante do projeto. “Achei muito interessante essa abordagem. Vou voltar para casa sabendo de muita coisa que desconhecia”, resumiu.

Situação de vulnerabilidade

Além de divulgar os serviços, o projeto também orienta e identifica pessoas em

situação de vulnerabilidade que são encaminhadas aos serviços e benefícios que

têm direito. “Muita coisa gratuita que existe, que estão ao nosso alcance e não

sabemos. A pessoa que falou comigo foi muito gentil e educada”, afirmou o artesão

Otávio Frederico, 81. A pastora Marilda Rodrigues, 72, também elogiou o projeto:

“Gostei muito de receber as informações. Que continue assim, informando mais e

mais”, frisou.

Toda pessoa que para e conversa com alguém da equipe, leva para casa material

contendo informações, endereço e funcionamento sobre os 13 Centros de

Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de

Assistência Social (CREAS), Centro Especializado de Atendimento à Mulher

(Ceambel), Restaurante do Povo, Centro Pop, Campanhas, Cursos Gratuitos, entre

outros serviços.