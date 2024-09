Asteca e Unidos do Cantão fecham placar em 1 x 1 pelo Campeonato Cinquentão em Belford Roxo

Partida realizada no campos de Heliópolis foi marcada por grandes lances e desempenho satisfatório dos dois times formados por jogadores com idade a partir dos 50 anos

Quem disse que disputa em campo de futebol precisa ter rivalidade, se enganou. Dois times formados por veteranos com idades a partir dos 50 anos estão aí para provar que o importante é manter o clima de cordialidade, mas sem perder o foco na bola.

No último dia 31 de agosto, o Unidos do Cantão e Asteca se enfrentaram no campo de Heliópolis, em Belford Roxo, pelo Campeonato Cinquentão. O jogo foi disputadíssimo, com lances incríveis protagonizados por jogadores dos dois lados.

O primeiro gol foi marcado pelo camisa 6 do Asteca, Edison Cavalo, aos 23 minutos do primeiro tempo. A bola continuou rolando, com os dois times mostrando desempenho e preparo atrás do melhor resultado.

E ele veio nos pés habilidosos do meia Mazinho, do Unidos. O camisa 20, destaque da partida, movimentou bem a jogada no meio, com muitos chutes de fora da área e empatou o jogo.

‘Show’ de cartões amarelos

A partida também foi marcada pela quantidade de advertências entre os dois times com cartões amarelos. Mazinho (04) e o reserva Edmar (12), do Asteca, receberam uma punição, cada um. Do lado do Unidos do Cantão foram punidos Marcos (4), Neguinho (21) e Mazinho (20).

Outro destaque da partida ficou por conta das grandes defesas feitas pelo goleiro Marco Orelha, garantiu o placar do empate para o Asteca.

Escalação dos dois times:

Asteca

01 – Orelha

02 – Guri

03 – Juca

04 – Mazinho

05 – Cesar

06 – Edson – Sandro

07 – Andrezinho

08 – Cesar ADV

09 – Xará – Luiz

10 – Pastar

11 – Jeffet

Reservas

12 – Edmar

13 – Luiz

14 – Leleu

15 – Clóvis

16 – Bolota

17 – Sandro

Comissão Técnica

Nandinho

Mario

Guiga

Evandro

Marcelo

Unidos do Cantão

13 – China

18 – Assis

04 – Marcos

02 – Carneirinho

07 – Gilmar

20 – Mazinho

09 – Shalom

10 – João

14 – Inaldo

15 – Bero

17 – Ari

Reservas

01 Franklin

16 jonemai

21 neguinho

Comissão Técnica

Vanderson

Miquinho

Jorginho

Por Antonio Carlos, Hora H