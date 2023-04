Ataque a bar deixa uma mulher morta e outros três feridos em Itaboraí

Homem faz disparos contra clientes de bar na Rua José Leandro, em São Joaquim, em Itaboraí

Uma mulher morreu e três homens ficaram feridos após um motociclista atacar um bar a tiros, por volta das 13h30 deste sábado (22), em São Joaquim, no município de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

Juciara Alcântara, de 40 anos, morreu no local do crime. Outras duas vítimas, identificadas como Vanderson Santos, de 35 anos, e Adelcimar Pires, de 43, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí. De acordo com a direção do hospital, o estado de saúde de Adelcimar é considerado grave. Já o paciente Vanderson encontra-se sem risco de vida.

Um outro homem, este sem identificação até o momento, foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Segundo informações da unidade, a vítima passa por cirurgia.

Equipes das 35° BPM (Itaboraí) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos na região e, no local, foi constatado a morte da mulher. Duas granadas defensivas foram apreendidas.

Imagens de câmeras de segurança registraram todo o ataque. Na filmagem é possível ver um homem, vestindo roupas pretas e capacete, fazendo diversos disparos contra as vítimas que estavam sentadas em uma mesa do bar. Juciara, morta no ataque, estava sentada em uma cadeira na parte externa do estabelecimento e foi atingida sem chance de defesa. Os outros feridos tentaram fugir, mas acabaram sendo atingidos.

No vídeo também é possível ver que outras pessoas tentam se esconder do criminoso, se abaixando atrás de um carro e correndo para o outro lado da rua. Após os disparos, o bandido calmamente guarda a arma e sai na moto. Em um outro momento, ele retorna e passa na frente do bar novamente, desta vez sem fazer disparos. O atirador não levou nada do estabelecimento após o crime.