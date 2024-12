Ataque a tiros após roubo de cargas interdita Avenida Leopoldo Bulhões, em Benfica, na Zona Norte do Rio

As equipes conseguiram recuperar o caminhão e parte da mercadoria roubada/Divulgação / PMERJ

Um ataque a tiros promovido por criminosos interditou temporariamente o tráfego na Avenida Leopoldo Bulhões, em Benfica, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (4). O confronto aconteceu enquanto agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos tentavam recuperar uma carga roubada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina na região quando foram chamados para atender a uma ocorrência de roubo de carga nas proximidades de Benfica. Durante as buscas, as equipes conseguiram localizar e recuperar o caminhão e parte da mercadoria roubada.

Na ação, a via precisou ser interditada porque, segundo os militares, criminosos deram início a um ataque. Motoristas que estavam na Avenida Leopoldo Bulhões no momento do tiroteio retornaram na contramão para escapar da área de risco.

Não foram informadas prisões e apreensões. A ocorrência ainda está em andamento.